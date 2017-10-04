Бывший заместитель Белых освобожден от ответственности по делу о взятке

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следственный комитет РФ освободил от ответственности бывшего вице-губернатора Кировской области Сергея Щерчкова, который по материалам дела в отношении Никиты Белых является посредником при передаче взятки, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Грохотов.

По словам собеседника агентства, Щерчков "освобожден, как и все" посредники в этом деле. "Это сделано после того, как они все дали показания на Белых. Оформлено это как якобы после деятельного раскаяния. Однако это сделано было после долгих допросов", — сказал адвокат.

В среду бывший владелец "Нововятского лыжного комбината" (НЛК) Альберт Ларицкий дал суду свидетельские показания, в которых рассказал, как передал 200 тысяч евро чиновникам Кировской области за поблажки его бизнесу. По словам Ларицкого, деньги предназначались для Никиты Белых и передавались через Щерчкова, ему эти деньги по просьбе владельца НЛК передал на тот момент директор комбината Владимир Сысолятин.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия.