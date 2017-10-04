Не менее 40 зданий эвакуировали в Челябинске из-за звонков о "минировании"

ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости. Не менее четырех десятков объектов Челябинска, в том числе вузы, школы, детсады и торговые комплексы, эвакуировали в среду из-за поступивших сообщений о якобы подозрительных предметах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По данным областного правительства, днем в среду из-за звонка анонима о якобы заложенном взрывном устройстве были эвакуированы сотрудники из здания областного правительства. Также были эвакуированы сотрудники региональных министерств, среди которых минобразования, минэкологии, минимущества и природных ресурсов, минкультуры.

"В Челябинске в среду были эвакуированы сотрудники и посетители из более чем четырех десятков объектов. В их числе социальные объекты, офисные здания. Подозрительных предметов в ходе проверки обнаружено не было. В настоящее время звонки о минировании прекратились", — рассказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, в Челябинске в среду было эвакуировано более 50 зданий, в том числе ГУФСИН, горадминистрация, несколько вузов и школ, детсады, торговые комплексы.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 630 тысяч человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,6 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.