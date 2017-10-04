В Казани завершили следствие по делу об убийстве студента из Чада

КАЗАНЬ, 4 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Дело об убийстве в Казани студента из Чада в ближайшее время передадут в суд, сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по Татарстану Тимур Шакирзянов.

Тело 24-летнего студента Казанского федерального университета Махджуба Тиджани Хассана из Республики Чад нашли в Казани вечером 16 февраля у дома по улице Аделя Кутуя с колото-резаными ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в совершении преступления 6 марта были задержаны 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия — Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов.

Как отмечало управление Следственного комитета РФ по Татарстану, подозреваемые признали вину. По предварительной версии, они заранее продумали нападение и поджидали молодого человека, вооружившись ножом и молотком. Как информировало управление МВД по Татарстану, задержанные являются приверженцами неонацистской идеологии.

"В настоящее время предъявлено обвинение по 18 преступлениям, в числе которых разбойные нападения, причинение тяжкого вреда здоровью, убийства, а также создание организованной группы экстремистской направленности. В ближайшее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет передано на рассмотрение в суд", — сказал на пресс-конференции Шакирзянов.

По его информации, в Казани была достаточно резонансная серия преступлений против личности, связанная с нападением на выходцев из южных регионов. До этого обвиняемые уже привлекались к ответственности за преступления, совершенные на национальной почве.

Подозреваемые признали вину еще в двух нападениях, сообщали ранее в МВД. По словам задержанных, 23 декабря 2016 года около 8 часов вечера на проспекте Ямашева в Казани они напали на 40-летнего уроженца Республики Кыргызстан, прыснули в лицо из газового баллончика и избили. Еще одно нападение они совершили 21 февраля 2017 года около девяти часов вечера на улице Дубравная, избив 50-летнего уроженца Афганистана. Как и в предыдущем случае, нападавшие использовали газовый баллончик. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье "хулиганство".