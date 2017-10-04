После убийства 12 фазанов в Парке Горького возбудили дело

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полиция Москвы возбудила уголовное дело после того, как молодой человек забрался в вольер в одном из парков и убил 12 фазанов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Парке Горького, одном из самых популярных в Москве мест для прогулок.

"Сообщение в отдел полиции поступило от охранника парка. По его словам, неизвестный проник в вольер с фазанами, нанес им травмы, вследствие чего 12 птиц погибли", — сказала Волк, чьи слова приводятся на сайте МВД РФ.

Подозреваемый — 21-летний приезжий — задержан, сейчас его отпустили под подписку о невыезде в рамках уголовного дела о жестоком обращении с животными. О его мотивах пока не сообщается.

Как говорится на сайте Парка Горького, там функционирует сразу три площадки, где посетители могут пообщаться с фазанами: два расположены в Нескучном саду, третий – в центральной части парка.

Также в парке есть вольеры с кроликами, черепахами, попугаями, улитками. На большом и маленьком Голицинских прудах обитают белые и черные лебеди и два гуся, по всей территории можно встретить белок.

"Как и с любыми животными, с обитателями парка нужно общаться аккуратно – не хватать, не пугать их и не причинять дискомфорт", — отмечается на сайте.