Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до декабря срока ареста экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в 235 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на изменении меры пресечения.

Следственный комитет возбудил против Маркелова и его предполагаемых соучастников уголовное дело по статьям "Получение взятки", "Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве". Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю — депутату Кривашу — заочно предъявлено обвинение в даче взятки. Он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая, по мнению следствия, посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей.