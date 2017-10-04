Суд смягчил приговор участнику акции 26 марта, ударившему полицейского

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мосгорсуд на четыре месяца смягчил приговор участнику несанкционированной акции 26 марта в столице Андрею Косых, ударившему полицейского и получившему 4 года колонии, сообщили РИА Новости в суде.

"Приговор изменить. Считать признание вины смягчающим обстоятельством. Окончательно назначить наказание в виде трех лет и восьми месяцев заключения", — огласил приговор судья.

По версии следствия, Косых ударил полицейского кулаком по голове, а другого — ногой в шею, один из пострадавших получил черепно-мозговую травму. Он признал вину и раскаялся, его дело рассматривалось в особом порядке, что является смягчающим обстоятельством.

За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек. Ранее за участие в беспорядках осуждены были трое обвиняемых: бросивший в полицейского кирпич Станислав Зимовец получил 2,5 года колонии, признавший вину Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам колонии-поселения, а Александр Шпаков, также признавший вину, получил 1,5 года колонии.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находились порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.