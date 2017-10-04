Белых назвал оговором заявление Ларицкого о взятке

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых назвал оговором заявление в правоохранительные органы бывшего владельца "Нововятского лыжного комбината" (НЛК) Альберта Ларицкого о взятке, но в целом его показания счел объективными, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, где идет допрос свидетеля в рамках дела о взятке.

"Показания (Ларицкого) носят объективный и правдивый характер. Но считаю оговором его заявление (о преступлении). Я подтверждаю, что мы познакомились в 2011 году…", — сказал Белых.

Экс-губернатор особо отметил, что Ларицкий написал заявление 12 сентября 2016 года, находясь в изоляторе "Лефортово", в этот же день через несколько часов оно оказалось у следователя, который возбудил дело. "Как так получилось, что вы написали заявление, а уже через несколько часов оказались у следователя на допросе?", — задал Белых вопрос, на который Ларицкий не ответил, а только парировал шуткой: "Никита Юрьевич, вы предлагаете наградить следователя?".

Ларицкий в среду сообщил суду, что "когда Белых задержали" при получении взятки, он "обратился в органы с заявлением об имеющихся данных противоправной деятельности Никиты Юрьевича". Ларицкий сам находится под стражей по обвинению в махинациях с кредитами, а по делу Белых проходит свидетелем. Показания он дал с наручниками на руках, пристегнутый к конвойному.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, глава Кировской области был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия.