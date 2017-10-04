В Новосибирске ликвидировали пожар на складе с пенопластом

НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Новосибирске пожарные менее чем за два часа ликвидировали крупный пожар на площади 500 квадратных метров на складе с пенопластом и кислородными баллонами, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что возгорание было ликвидировано на площади 2 тысяч квадратных метров. По его словам, из горящего здания были эвакуированы 20 человек, пострадавших нет. Превышения содержания вредных веществ в воздухе пока не зафиксировано.

"Менее двух часов потребовалось новосибирским пожарным, чтобы ликвидировать крупный пожар в Ленинском районе. На данный момент на месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причину возгорания", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что в 18.00 (14.00 мск) открытое горение было ликвидировано. Работы по проливке места пожара продолжатся до полного исключения тления. На месте работает "Центр гигиены и эпидемиологии по НСО" для проведения замеров загрязнения воздуха продуктами горения вследствие пожара. Угрозы жилым домам нет.

"Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ", — говорится в сообщении.

При нагреве пенопласт может выделять стирол, который вреден для организма человека, он может менять состав крови. При горении пенопласт вырабатывает газ фосген, который считается оружием массового поражения.