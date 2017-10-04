В Новосибирске ликвидировали пожар на складе с пенопластом

НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Новосибирске пожарные менее чем за два часа ликвидировали крупный пожар на площади 500 квадратных метров на складе с пенопластом и кислородными баллонами, сообщает ГУМЧС по региону.
"Менее двух часов потребовалось новосибирским пожарным, чтобы ликвидировать крупный пожар в Ленинском районе. На данный момент на месте происшествия работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые устанавливают причину возгорания", — говорится в сообщении.
В ГУМЧС отметили, что в 18.00 (14.00 мск) открытое горение было ликвидировано. Работы по проливке места пожара продолжатся до полного исключения тления. На месте работает "Центр гигиены и эпидемиологии по НСО" для проведения замеров загрязнения воздуха продуктами горения вследствие пожара. Угрозы жилым домам нет.
При нагреве пенопласт может выделять стирол, который вреден для организма человека, он может менять состав крови. При горении пенопласт вырабатывает газ фосген, который считается оружием массового поражения.