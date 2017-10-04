Полиция проверяет данные о продаже монет биткоинов жителю Обнинска

ВОРОНЕЖ, 4 окт — РИА Новости. Полиция в городе Обнинске проверяет информацию о продаже неизвестными двух монет биткоинов местному жителю, сообщила в среду РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД Калужской области Наталья Горохова.
"Нами было назначено проведение проверки, в ходе которой установлено, что в территориальные органы МВД России по Калужской области на районном уровне заявления от граждан о случаях противоправных действий с использованием биткоинов не поступали", — сказала Горохова. При этом она отметила, что полиция просит граждан, которые сталкивались с подобной ситуацией, сообщать о данных фактах в правоохранительные органы.
"Проверка будет продолжаться. Все руководители предупреждены, и наружные наряды, которые несут службу, также предупреждены о том, что могут группы граждан какие-то предметы, товары улично распространять. В случае совершения противоправных действий данные факты нашими сотрудниками будут пресечены", — добавила собеседница агентства.
Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил РИА Новости в сентябре, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрироваться на легализации технологии блокчейн. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства.