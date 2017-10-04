В Москве мужчина пожаловался в полицию на некачественные интим-услуги

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Московские полицейские получили жалобу от гостя столицы, недовольного качеством интим-услуг. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По словам 31-летнего жителя Воронежской области, несколько дней назад он договорился о встрече со столичной проституткой и заранее обговорил все детали, однако девушка не полностью выполнила свои обязательства.

Мужчине вернули часть уплаченной суммы, но он все же решил обратиться в полицию. В заявлении он указал, что остался недоволен качеством обслуживания. Правоохранительные органы проводят проверку.