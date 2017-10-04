Свидетель рассказал, как передал Белых взятку в 200 тысяч евро

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший владелец "Нововятского лыжного комбината" Альберт Ларицкий рассказал суду, как передал через вице-губернатора Кировской области взятку в 200 тысяч евро Никите Белых, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

По его словам, после приобретения комбината в 2008 году он познакомился на одном из совещаний с Сергеем Щерчковым, который на тот момент был вице-губернатором и курировал работу лесной отрасли. Для работы комбинату, по словам свидетеля, необходимо было купить или взять в аренду лесные участки, а это "процедура очень трудоемкая".

"В 2010 году мы обратились к Щерчкову с этим вопросом, он сказал, что поможет, при этом намекнул, чтобы мы не забыли отблагодарить губернатора. Эту просьбу я воспринял как его пожелание передать губернатору деньги", — сказал Ларицкий.

В 2012 году, по словам свидетеля, он "получили лесные участки в аренду, после чего взял 200 тысяч евро — сумма произвольная, исходя из выручки, которую мы могли получить".

"Находясь в Швейцарии у себя дома, я взял эти деньги в своем сейфе, через Белоруссию прилетел своим самолетом в Россию, в Киров. У меня были дела, я попросил своего компаньона передать эти деньги Щерчкову, который сообщил, что передаст их Белых", — сказал Ларицкий.

Через два дня после передачи денег вице-президенту, они созвонились, и, по словам бизнесмена, Щерчков сказал, что "шеф доволен" или "все довольны" (какая именно фраза была произнесена, свидетель, по его словам, точно не помнит).