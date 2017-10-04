Свидетель рассказал, как передал Белых взятку в 200 тысяч евро

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший владелец "Нововятского лыжного комбината" Альберт Ларицкий рассказал суду, как передал через вице-губернатора Кировской области взятку в 200 тысяч евро Никите Белых, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"В 2010 году мы обратились к Щерчкову с этим вопросом, он сказал, что поможет, при этом намекнул, чтобы мы не забыли отблагодарить губернатора. Эту просьбу я воспринял как его пожелание передать губернатору деньги", — сказал Ларицкий.
В 2012 году, по словам свидетеля, он "получили лесные участки в аренду, после чего взял 200 тысяч евро — сумма произвольная, исходя из выручки, которую мы могли получить".
Через два дня после передачи денег вице-президенту, они созвонились, и, по словам бизнесмена, Щерчков сказал, что "шеф доволен" или "все довольны" (какая именно фраза была произнесена, свидетель, по его словам, точно не помнит).