Правительство Челябинской области эвакуировали из-за звонка о "минировании"

ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости. Сотрудники правительства Челябинской области, а также региональных министерств были эвакуированы в среду из-за звонка о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

"Сегодня из-за звонка анонима о якобы заложенном взрывном устройстве были эвакуированы сотрудники нескольких зданий в центре города, в том числе из здания областного правительства, расположенного по улице Цвиллинга, 27. Также эвакуированы сотрудники с проспекта Ленина, 57 и 59, и площади Революции, 4", — рассказал собеседник агентства.

В этих зданиях находятся региональные министерства, в том числе министерство образования и науки, Минэкологии, Минимущества и природных ресурсов, Минкультуры, а также управление ФАС и Роспотребнадзора, уточнил он.

В ГУМВД России по региону РИА Новости не смогли прокомментировать происходящее, уточнив, что подробности будут известны позже.

По данным горадминистрации, в Челябинске 12 сентября было зарегистрировано 15 анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в девяти торговых комплексах, четырех гостиницах и двух развлекательных заведениях. Всего из зданий за несколько часов было эвакуировано 11,37 тысячи человек. Все объекты были обследованы в кратчайшие сроки, но информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.