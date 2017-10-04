ФСБ: количество сайтов с пропагандой терроризма превысило десять тысяч

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Общее количество пропагандистских сайтов международных террористических организаций в интернете к настоящему времени превысило десять тысяч, заявил в среду директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников.

"Практически все международные террористические организации ведут свою пропаганду в глобальной сети. Общее количество их сайтов к настоящему времени превысило десять тысяч", — сказал Бортников во время проведения XVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России, которое проходит в Краснодаре с 4 по 5 октября.

Он отметил, что в социальных сетях, в том числе в их русскоязычном сегменте, террористы создают закрытые группы, с позиций которых ведутся психологическая обработка и вовлечение в незаконную деятельность новых сторонников, сбор денег, обучение способам проведения диверсионно-террористических актов и тактике ведения боевых действий против подразделений спецслужб.

"Количество подобных аккаунтов в социальных сетях достигло нескольких сотен тысяч", — подчеркнул директор ФСБ России.

В Краснодаре на площадке выставочно-конгрессного комплекса "Экспоград Юг" с 4 по 5 октября проходит XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России. В нем участвуют представители 116 делегаций из 74 государств, а также международных организаций и межгосударственных органов — ООН, Европейского Союза, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

Основными темами совещания являются актуальные вопросы совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ, в частности, изменения в законодательстве и повышение эффективности деятельности субъектов антитеррористической системы.