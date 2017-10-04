В Москве прохожие обнаружили отрезанные человеческие ноги за супермаркетом

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Две отрезанные человеческие ноги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, нашли в ночь на среду прохожие за супермаркетом на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова подтвердила РИА Новости факт обнаружения человеческих останков за супермаркетом, расположенном вблизи улицы Миклухо-Маклая. По ее словам, следствие начало проверку по факту происшествия.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказала Иванова.

По предварительным данным, останки принадлежат мужчине, добавила Иванова.