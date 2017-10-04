Верховный суд подтвердил приговор фигуранту "болотного дела" Белоусову

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ подтвердил приговор осужденному за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве Ярославу Белоусову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Год назад Страсбургский суд присудил Белоусову 12,5 тысячи евро компенсации, признав, что в деле были допущены нарушения четырех статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, отсутствовало справедливое судебное разбирательство, обвиняемому неправомерно продлевали арест, а также было нарушено его право на свободу собрания.
Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии. Рядовые участники беспорядков осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии, несколько фигурантов были амнистированы. Белоусов получил два года и три месяца колонии.