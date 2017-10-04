Верховный суд подтвердил приговор фигуранту "болотного дела" Белоусову

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ подтвердил приговор осужденному за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве Ярославу Белоусову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Вопрос о законности приговора был вынесен на рассмотрение президиума после решения Европейского суда по правам человека, который нашел нарушения при рассмотрении дела.

Год назад Страсбургский суд присудил Белоусову 12,5 тысячи евро компенсации, признав, что в деле были допущены нарушения четырех статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, отсутствовало справедливое судебное разбирательство, обвиняемому неправомерно продлевали арест, а также было нарушено его право на свободу собрания.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии. Рядовые участники беспорядков осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии, несколько фигурантов были амнистированы. Белоусов получил два года и три месяца колонии.