В Красноярском крае задержали пять пассажирских поездов из-за схода вагонов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Движение пяти пассажирских поездов было задержано из-за схода вагонов с углем на станции Ачинск-1 в Красноярском крае, сообщает в среду МЧС России.
"На станциях произошла задержка в движении до 5 часов пяти пассажирских поездов. Жизнеобеспечение пассажиров организовано, особое внимание уделялось лицам пожилого возраста и пассажирам с детьми", — говорится в сообщении.
К работам по ликвидации последствий схода вагонов привлекались более 160 человек и 10 единиц техники, в том числе три аварийно-восстановительных поезда.