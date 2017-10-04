В Красноярском крае задержали пять пассажирских поездов из-за схода вагонов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Движение пяти пассажирских поездов было задержано из-за схода вагонов с углем на станции Ачинск-1 в Красноярском крае, сообщает в среду МЧС России.

По данным министерства, сход четырех вагонов с углем грузового поезда без опрокидывания произошел в 23.00 вторника в трех километрах западнее станции Ачинск-1 Транссибирской железной дороги. Пострадавших нет, контактная сеть не повреждена. В 05.30 среды аварийно-восстановительные работы на месте ЧП завершены.

"На станциях произошла задержка в движении до 5 часов пяти пассажирских поездов. Жизнеобеспечение пассажиров организовано, особое внимание уделялось лицам пожилого возраста и пассажирам с детьми", — говорится в сообщении.

К работам по ликвидации последствий схода вагонов привлекались более 160 человек и 10 единиц техники, в том числе три аварийно-восстановительных поезда.