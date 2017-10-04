В Красноярском крае проводят проверку по факту схода вагонов с углем

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следователи в Красноярском крае проводят доследственную проверку после схода четырех вагонов с углем на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги, сообщается на сайте Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Ранее Красноярская железная дорога сообщила, что ночью на стрелочном переводе станции Ачинск-1 произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. В результате никто не пострадал, поврежден железнодорожный путь, задержаны четыре пассажирских поезда. На месте идут восстановительные работы.

"По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка, в ходе которой будет установлен причиненный ущерб, а также все обстоятельства произошедшего. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия," — говорится в сообщении.