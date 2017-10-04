Под Красноярском подняли сошедшие с рельсов вагоны

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Ачинская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода четырех вагонов с углем на станции Ачинск-1 Красноярского края, к настоящему моменту вагоны подняли, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Ранее Красноярская железная дорога сообщила, что ночью на стрелочном переводе станции Ачинск-1 произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. В результате никто не пострадал, поврежден железнодорожный путь, задержаны четыре пассажирских поезда. На месте идут восстановительные работы.

"По предварительным данным, поезд шел со станции Мыски Кемеровской области. Вагоны сошли без опрокидывания, их уже подняли. Движение перекрыто, так как восстанавливают поврежденный участок пути. По данному факту Ачинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", — сказала Горбунова.