В Красноярском крае с рельсов сошли вагоны с углем

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Вагоны с углем грузового поезда сошли ночью с пути на станции Ачинск-1 Красноярского края, сообщает Красноярская железная дорога (КрасЖД).

"Сегодня в 02.10 (22.10 мск) на станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Движение по станции Ачинск-1 приостановлено… Задержаны поезда дальнего следования №76 Москва – Нерюнгри, №86 Новосибирск – Красноярск, №78 Новосибирск – Нерюнгри, №269 Чита – Адлер", — говорится в сообщении.

По данным компании, идут восстановительные работы, в которых принимают участие свыше 140 сотрудников оперативных служб КрасЖД. В ликвидации последствий происшествия задействованы три восстановительных поезда со станций Ачинск, Мариинск и Красноярск.

Координацию работ по ликвидации последствий схода ведет оперативный штаб под руководством первого вице-президента ОАО "РЖД" Анатолия Краснощека. Все обстоятельства случившегося расследует специально созданная комиссия.