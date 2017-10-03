Суд в Москве отказался арестовывать гражданскую жену полковника Захарченко

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник отказался арестовывать гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову в рамках дела о мошенничестве и отпустил ее, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Судья отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу, так как ее не доставили в судебное заседание", — сказала Царева. Заседание прошло еще в пятницу, 29 сентября.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительной системе, СК РФ, изначально настаивавший на аресте Пестриковой, в итоге передумал заключать ее под стражу и отпустил на свободу. О дальнейшем ходе расследования пока не сообщалось. Решение Басманного суда, видимо, связано с тем, что следствие не отозвало свое ходатайство из суда.
Эти деньги ранее были арестованы в рамках дела полковника Захарченко на счетах ВТБ 24, открытых на имя Горшковой.