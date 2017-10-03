В Казани эвакуировали школы и вузы из-за звонков о "минировании"

КАЗАНЬ, 3 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Государственные учреждения, вузы, школы, аэропорт и другие объекты с массовым пребыванием людей в Казани во вторник были эвакуированы из-за сообщений о "минировании".

"Примерно в 11.30 мск по громкой связи сообщили о том, что всем сотрудникам нужно покинуть здание министерства, и в течение нескольких минут люди были эвакуированы. После чего прибыли оперативные службы, сотрудники которых обследовали здание. Спустя два часа нам разрешили вернуться на рабочие места", — сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Как уточнил представитель службы безопасности, осуществляющей охрану министерства, поступил анонимный звонок о якобы "минировании" здания.

Аналогичные звонки поступили в первой половине дня в правительство, парламент республики, несколько министерств.

"Примерно в 12.00 поступил звонок. В течение 5-7 минут все люди оперативно вышли из здания. Сразу же подъехали оперативные службы, кинологи. После обследования здания, примерно в 14.00, нам разрешили вернуться", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Наиля Клевлеева.

Телефонной атаке подверглись и вузы. В частности, анонимный звонок о минировании подтвердили в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Очевидцы сообщают об эвакуации из зданий Казанского национального исследовательского технического университета, нескольких школ города.

"Факт эвакуации подтверждаю, комментарии будут позже", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.

В правоохранительных органах ситуацию с массовыми телефонными сообщениями о минировании объектов в Казани не комментируют.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 630 тысяч человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,6 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.