Суд в Москве постановил рассекретить данные о смерти дипломата Валленберга

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Документы о заключении шведского дипломата Рауля Валленберга на Лубянке и его смерти рассекретят в 2020-2022 годах, пока их содержание нельзя раскрывать из-за информации о других заключенных, говорится в решении Мещанского суда Москвы.

Мещанский суд Москвы ранее отклонил иск его племянницы Мари Дюпри, которая просила ознакомить ее с рядом документов. Во вторник ее адвокат Иван Павлов получил текст мотивированного решения суда.

"Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, устанавливается на срок 75 лет со дня создания указанных документов… Срок ограничения на доступ к запрошенным документам, исчисляемый для документов с 1945 года истекает в 2020, а для созданных в 1947 — в 2022 году", — сказано в решении суда.

Судья подчеркнула, что данные документы "содержат сведения личного характера третьих лиц, не относящихся к делу Валленберга", а истец не приложил к делу письменного согласия этих лиц или их наследников на выдачу информации. "Довод о том, что у истца отсутствуют сведения о лицах, от которых необходимо получить согласие, судом не может быть принят во внимание", — отмечается в решении.

По словам Павлова, исходя из решения суда получается, что "факт похода на допрос в тюрьме — личная тайна". "Жертвам репрессий позволялось иметь личную тайну. Правда, не от КГБ-НКВД-ВЧК, а от нас с вами сейчас", — сказал адвокат.

В октябре 2016 года власти Швеции официально объявили о смерти Валленберга, пропавшего без вести 70 лет назад. Последний раз дипломата, спасшего жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста, видели живым 17 января 1945 года, когда он выехал на встречу с командующим советскими войсками, только что занявшими Будапешт.

Сведений о судьбе шведского гражданина не было до 1957 года, когда СССР в ответ на многочисленные запросы проинформировал Швецию о том, что Валленберг скончался от сердечного приступа в московской тюрьме на Лубянке 17 июля 1947 года.

В дальнейшем в мировой прессе не раз появлялись сообщения со ссылкой на очевидцев, которые будто бы встречали Валленберга гораздо позже указанной даты в различных лагерях ГУЛАГ.