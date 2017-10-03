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Происшествия

В Липецке прокуратура проверит школу, куда не приняли онкобольного мальчика

17:3603.10.2017
(обновлено: 17:46 03.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фотоНашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Прокуратура в Липецке выясняет, действительно ли директор гимназии отказал онкобольному школьнику в обучении, сообщила РИА Новости официальный представитель областной прокуратуры Татьяна Ткачева, добавив, что директор образовательного учреждения — заслуженный человек в области, и проверка будет тщательной.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Васильева призвала наказывать директоров школ за отказ в обучении инвалидов
В гимназии №1 Липецка отказали в обучении Роману Соловову, находившемуся в состоянии ремиссии онкологического заболевания, сославшись на то, что мест в классах уже нет. При этом Роман учился в этой гимназии с первого класса, но последний год не ходил в школу из-за болезни. Когда мама мальчика начала жаловаться, Романа зачислили в 10-й класс, с решением организовать дистанционное обучение. По информации администрации региона, эту услугу школа оказала некачественно, и Роману пришлось уйти в региональный центр дистанционного образования. Власти назначили служебную проверку действий руководства учебного заведения. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова назвала действия директора гимназии некорректными, а глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила РИА Новости, что будет добиваться его отставки.

"Прокуратурой Советского района города Липецка проводится проверка. Мы проверяем, был ли факт отказа в приеме в школу больного ученика, ну и все обстоятельства, связанные с этим инцидентом", — сказала Ткачева.

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© РИА Новости
Васильева о ситуации с отказом в обучении онкобольного мальчика в Липецке

Она отметила, что случай имеет большой резонанс в регионе. "Директор школы — заслуженный человек в области. В его защиту подписали открытое письмо более 200 родителей и педагогов. Поэтому мы проводим тщательную проверку, пытаясь выяснить все обстоятельства, чтобы решение было взвешенным и объективным", — подчеркнула собеседница агентства.

Директор гимназии №1 Виктор Цопа — заслуженный учитель РФ, "Отличник народного просвещения", награжден знаком отличия "За заслуги перед г. Липецком", лауреат премии имени К.А. Москаленко. Петиция в его поддержку появилась в интернете три дня назад — от имени педагогов и родителей гимназии №1.

Ведущие эксперты обсудили проблемы детской онкологии
© РИА Новости / Кирилл Брага
Ведущие эксперты обсудили проблемы детской онкологии
Авторы считают, что в СМИ выдвигаются серьезные обвинения в адрес директора и педагогического коллектива в бездушном отношении к ребенку с онкологическим заболеванием. "Это вызвало бурю негодования общественности и недоумение в коллективе. Педагоги, ученики и родители сопереживали ребенку, поддерживали, находились в постоянном контакте с семьей, радовались его первым шагам к выздоровлению и ждали, что мальчик вернется в родные стены", — говорится в петиции. Авторы письма утверждают, что в СМИ искажен ряд фактов, что негативно влияет на репутацию учебного заведения. "Родители обеспокоены судьбой гимназии, имеющей многолетнюю историю и свои традиции", — подчеркивают авторы петиции.

Сам директор школы в настоящее время на больничном, которому предшествовал отпуск. Все разбирательства в гимназии происходят без его участия.

Детская онкология в России
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