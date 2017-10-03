На юго-востоке Москвы в ДТП пострадали два ребенка

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Два ребенка пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы, на место происшествия отправили санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"В результате ДТП на улице Липчанского, дом 4, пострадали два ребенка. Одного из них доставили в больницу на вертолете, другого госпитализировали на машине скорой помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной ДТП стало столкновение двух автомобилей. В настоящее время уточняются обстоятельства аварии.