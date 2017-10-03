В Москве на Кунцевском кладбище нашли тело застреленного мужчины

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на Кунцевском кладбище в Москве, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

"По данным следствия, днем 3 октября 2017 года на территории Кунцевского кладбища местными жителями обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями", — сказала она.

Иванова добавила, что сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению.