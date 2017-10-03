В Архангельске затонул буксир

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Буксир затонул в реке Северная Двина в Архангельске, на месте затопления обнаружены крупные пятна нефтепродуктов, сообщает во вторник областная прокуратура.

Как уточняет ведомство, информация о затонувшем судне-буксире "Кадников" поступила 29 сентября от местных жителей.

"В ходе обследования установлено, что судно – буксир "Кадников", принадлежащий ООО "АС Трейдинг", находилось на отстое на зимний период у ООО "Поморская Судоверфь". В месте затопления обнаружены пятна нефтепродуктов размером около 150 квадратных метров… Архангельской природоохранной прокуратурой совместно с Архангельским транспортным прокурором организована прокурорская проверка, выясняются обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

Сейчас судно поднимают, на месте затопления установлены боновые заграждения для ограничения распространения нефтепродуктов. По информации ведомства, отделом государственного экологического надзора на море Управления Росприроднадзора по Архангельской области в отношении компании "Поморская Судоверфь" возбуждено дело об административном правонарушении по статье "нарушение требований к охране водных объектов". Проводится административное расследование.