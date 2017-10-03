В МВД не видят связи между задержанными кураторами "групп смерти"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В МВД пока не зафиксировали связи кураторов "групп смерти" между собой, сообщил на пресс конференции начальник управления "К" Алексей Мошков.

"На сегодняшний день мы пока не видим связи друг с другом и какого-то центра. Но я не готов сейчас ставить на этом точку и говорить, что это окончательная данность, поскольку работа продолжается, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем ответить на этот вопрос", — сказал Мошков.

Он отметил, что кураторы и администраторы с июня 2017 года задерживаются киберполицейскими раз в неделю.

"Если почитать, то с начала июня мы задерживаем раз в неделю, и все эти уголовные дела будут завершены до логического конца — кураторы будут поставлены на учёт в полицию, в медучреждения, а кто-то получит реальный срок", — отметил Мошков.