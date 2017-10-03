МВД заявило, что чаще кураторами "групп смерти" являются дети до 18 лет

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Более 80% администраторов и кураторов "групп смерти" в интернете являются подростками от 14 до 18 лет, сообщил на пресс-конференции начальник управления "К" МВД Алексей Мошков.

"Установлено, что злоумышленниками являются молодые люди возрастом от 13 до 25 лет. Из них подростки в возрасте от 14 до 15 лет составляют 42%", — сказал Мошков. Ещё 40%, по его словам — подростки от 16 до 18 лет, оставшиеся 18% — совершеннолетние в возрасте до 25 лет.

"В основном это дети из благополучных семей, которые имеют дорогие смартфоны, хорошие компьютеры. Учатся в нормальных школах, имеют друзей", — отметил Мошков.

По его словам, задержанные кураторы и администраторы этих сообществ относятся к своим жертвам с пренебрежением. "К жертвам они относятся с нескрываемым пренебрежением", — заявил начальник управления "К".

Ранее замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Вадим Гайдов заявлял, что около 1% подростковых суицидов в России совершается под влиянием "групп смерти". Настоящие причины чаще всего кроются в неразделенной любви и семейных конфликтах. При этом общее количество подростковых суицидов растет: если в 2015 году было зарегистрировано 685 таких случаев, то год спустя — уже 720.

В последнее время в социальных сетях распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицида среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре и выполнять задания, последним из которых якобы становится самоубийство.