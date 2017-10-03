Житель Кемерово заплатил миллион рублей, пытаясь магией вернуть жену

КЕМЕРОВО, 3 окт — РИА Новости. Житель города Кемерово, пытаясь с помощью магии вернуть жену, отдал "целительнице" около 1,2 миллиона рублей, сообщает региональный главк МВД.
"В ходе общения с лже-целительницей кемеровчанин пожаловался также на семейные проблемы и попросил с помощью магии вернуть в семью ушедшую супругу. С июня по сентябрь потерпевший перечислил за "исцеление" на мобильный номер (мошенницы) в общей сложности около 1,2 миллиона рублей. Осознав, что супруга не вернется, потерпевший обратился в полицию", — говорится в сообщении.
"Сотрудники полиции призывают жителей не доверять обещаниям гадалок, ворожей и экстрасенсов по избавлению от порчи и всех болезней и ни в коем случае не переводить им свои деньги. За медицинской помощью рекомендуется обращаться в соответствующие лечебные учреждения", — добавили в ГУМВД.