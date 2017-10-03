Эдуарда Лимонова оштрафовали за несанкционированную акцию в Москве

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник оштрафовал на 10 тысяч рублей писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова за несогласованную акцию в столице, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Лимонова и координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова задержали 23 сентября в ходе несанкционированной акции на Страстном бульваре. Удальцову суд ранее назначил пять суток ареста по той же статье, что и Лимонову, — о проведении публичного мероприятия без уведомления властей.