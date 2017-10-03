Ростехнадзор выявил нарушения после проверки одного из рудников "Алросы"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ростехнадзор завершил внеплановую проверку рудника "Удачный", который принадлежит алмазодобывающей компании "Алроса", и выявил нарушения, сообщается на сайте ведомства.

"При проведении проверок объектов капитального строительства рудника "Удачный" были выявлены нарушения сроков направления в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства", — говорится в сообщении.

Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности по статье о нарушении установленного порядка строительства на общую сумму в 30 тысяч рублей, уточняет ведомство.

В начале августа на руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирном произошел прорыв воды. В шахте находился 151 человек, 143 удалось поднять на поверхность. Кроме рудника "Мир", "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".

Пятнадцатого августа президент "Алросы" Сергей Иванов подписал приказ, предусматривающий проведение до 1 сентября оценки безопасности при ведении горных работ на всех подземных рудниках компании. Иванов также уточнил, что с мая в компании продолжается всесторонний аудит системы промышленной безопасности в соответствии с решением набсовета.