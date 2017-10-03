В Башкирии пенсионерку подозревают в поджоге машины шумного соседа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Пенсионерка в Башкирии подозревается в поджоге машины, на которой ее сосед ездил с громко включенной музыкой, сообщает во вторник пресс-служба МВД по республике.

"В полицию Учалинского района обратился 30-летний местный житель. Он сообщил, что его автомобиль марки ВАЗ-21093 сожгли. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой в поджоге. Ею оказалась 67-летняя женщина", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пенсионерке надоело, что ее сосед ездит на своей "девятке" по всей деревне с громко включенной музыкой. Кроме того, поясняет пресс-служба, автовладелец живет неподалеку, поэтому шум от машины ей сильно досаждал.

"Потеряв терпение, бабушка решила разобраться с соседом по-своему. Пенсионерка ночью палкой разбила стекла в машине, после чего "Лада" загорелась. Сейчас устанавливаются причины возгорания", — отмечается в релизе.

По факту повреждения автомобиля решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавляет пресс-служба.