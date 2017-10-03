На Ставрополье выяснили новые подробности отравления детей

ПЯТИГОРСК, 3 окт – РИА Новости, Маргарита Савельева. Крысиный яд, парами которого насмерть отравились трое детей на Ставрополье, предназначался для складских помещений, сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Ставропольскому краю.

Во вторник представитель краевого управления СК сообщил, что число детей, умерших из-за отравления крысиным ядом на Ставрополье, выросло до трех: в больнице скончались мальчик 2013 года рождения и девочка 2008 года рождения. Как сообщалось, 30 сентября скончалась двухлетняя девочка.

В гибели детей следователи заподозрили 78-летнюю прабабушку. По данным СК, 27 сентября женщина в своем доме в поселке Тихом Буденновского района для уничтожения грызунов разложила яд, через несколько дней к прабабушке в гости пришли внуки, которые отравились образовавшимися парами.

"Крысиный яд, который использовала женщина, предназначался для дезинсекции незагруженных хранилищ различного типа, запасов продовольственного, семенного и фуражного зерна в складских помещениях, силосах элеваторов, хранящихся насыпью или в мешках под пленкой, его несколько лет назад купила внучка в одной из аптек", — сказал собеседник агентства.