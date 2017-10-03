Источник: в России эвакуировали почти 630 тысяч человек из-за "минирований"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Общее число эвакуированных с начала массовых звонков о "минировании" зданий на территории России уже достигло почти 630 тысяч человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Только за минувшие сутки сотрудники оперативных служб проверили после анонимных звонков о "минировании" в Нижнем Новгороде и области 194 объекта: школы, торговые центры, гостиницы, объекты культуры, точки общественного питания, административные здания, железнодорожные станции и аэропорт. Были задействованы сотни единиц техники, более двух тысяч человек личного состава ГУВД и других оперативных служб.

"По состоянию на 3 октября в 119 городах РФ поступали анонимные звонки с угрозами взрывов более 1,66 тысячи объектов. Из зданий с массовым пребыванием людей были эвакуированы около 630 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.