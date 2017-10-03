Под Иркутском школьник ударил учителя стулом по голове

ИРКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Ранее судимый подросток в школе поселка Чуна Иркутской области ударил учителя стулом по голове, отчего тот потерял сознание, сообщает пресс-служба администрации Чунского района.
Инцидент случился в пятницу, после чего 2 октября в поселке было проведено внеплановое заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних. Юный правонарушитель вырос в неблагополучной семье и уже имеет судимость за кражу. Назначенный судом срок 1 год и 2 месяца он отбывал в Ангарской колонии, откуда освободился условно-досрочно. С 1 сентября продолжил учебу в школе №90 поселка Чуна.
Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение ходатайствовать об отмене условно-досрочного освобождения. Правонарушителю предстоит вновь отправиться в колонию на оставшиеся от срока 4 месяца.