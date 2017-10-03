Под Иркутском школьник ударил учителя стулом по голове

ИРКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Ранее судимый подросток в школе поселка Чуна Иркутской области ударил учителя стулом по голове, отчего тот потерял сознание, сообщает пресс-служба администрации Чунского района.

"16-летний К. зашел во время урока не в свой класс. На спокойную просьбу учителя, пожилого мужчины, покинуть кабинет и отправиться к одноклассникам подросток отреагировал неадекватно: стал хамить, потом схватил стул и бросил им в учителя. Стул попал в висок педагога, он упал и потерял сознание. Ему оказана медицинская помощь, диагноз – сотрясение мозга", — говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент случился в пятницу, после чего 2 октября в поселке было проведено внеплановое заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних. Юный правонарушитель вырос в неблагополучной семье и уже имеет судимость за кражу. Назначенный судом срок 1 год и 2 месяца он отбывал в Ангарской колонии, откуда освободился условно-досрочно. С 1 сентября продолжил учебу в школе №90 поселка Чуна.

Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение ходатайствовать об отмене условно-досрочного освобождения. Правонарушителю предстоит вновь отправиться в колонию на оставшиеся от срока 4 месяца.