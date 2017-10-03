В ДТП в Якутии погибла восьмилетняя девочка

ХАБАРОВСК, 3 окт — РИА Новости. Автомобиль Nissan Caravan, перевозивший пассажиров из села Томтор в Якутск по трассе "Колыма" в Якутии, опрокинулся в водоем, в результате аварии погибла восьмилетняя девочка, шесть человек доставлены в больницу, сообщает УГИБДД России по республике Саха (Якутия) во вторник.

"Около 21 часа 40 минут понедельника местного времени 22-летний водитель автомашины Nissan Caravan, следуя из села Томтор Оймяконского района в сторону Якутска, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в водоем. Машина утонула. В результате ДТП один пассажир 8-летняя девочка погибла, шесть человек, в том числе – двое детей, были доставлены для обследования в больницу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшая девочка сидела в первом ряду рядом с бабушкой. В момент происшествия взрослые сумели выбраться из микроавтобуса, школьница утонула.

По предварительным данным УГИБДД, водитель разместил в одном из мессенджеров объявление о том, что увезет пассажиров из Томтора в Якутск. Вечером 1 октября он отправился в путь с шестью пассажирами, из которых трое – дети. Около 3 часов ночи 2 октября по пути следования на автозаправочной станции "Кюбеме" он дополнительно взял в салон семь пассажиров и проследовал далее в сторону Якутска. Не доезжая до села Черкех, шофер не справился с управлением.

"Водитель зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, однако разрешения на перевозку пассажиров не имеет. К тому же, в нарушение требований безопасности, он разместил в салоне несколько дополнительных сидений, ремни безопасности отсутствовали. Кроме того, на автомобиле установлены шины с разными рисунками протектора. Проведенное освидетельствование показало, что водитель в момент ДТП был трезв", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении водителя составлены административные протоколы. В настоящий момент проводится процессуальная проверка.