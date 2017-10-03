Полиция арестовала водителя, подозреваемого в крупном ДТП под Красноярском

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Задержан водитель, предположительно сбивший насмерть трех человек, в том числе двух детей, на пешеходном переходе в городе Шарыпово Красноярского края, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел в понедельник. Установлено, что водитель 18 раз за год привлекался за различные административные нарушения.

"В отношении 22-летнего водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибли три пешехода, следователями МО МВД России "Шарыповский" возбуждено уголовное дело по ч.5 статьи 264 УК РФ… В настоящее время водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", — сказала Волк журналистам.

По ее словам, инспекторы освидетельствовали водителя и не выявили у него признаков опьянения.