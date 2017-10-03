Находящегося в розыске украинца задержали при попытке покинуть Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Российские пограничники задержали в Крыму находящегося в федеральном розыске гражданина Украины из Киева при попытке покинуть полуостров, сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

Гражданин Украины был задержан в ходе проверки документов на автомобильном пункте пропуска Армянск на выезд из Крыма. Дату задержания в пресс-службе погрануправления не уточнили.

"Попытка уйти от органов следствия, скрывшись за пределами Российской Федерации, не увенчалась успехом. В настоящее время в отношении подсудимого изменена мера пресечения на заключение под стражу", — отметили в погрануправлении ФСБ.

Тридцатилетний гражданин Украины, как выяснила проверка, является подсудимым по уголовному делу о мошенничестве и находится под подпиской о невыезде. Кроме того, киевлянин проходит по уголовному делу о сбыте наркотиков в Феодосии.

С начала 2017 года при попытке пересечь государственную границу России крымские пограничники выявили свыше 60 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Все задержанные переданы правоохранительным органам.