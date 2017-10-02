В суд поступил первый иск от пострадавших из-за задержек рейсов "ВИМ-авиа"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пассажиры, пострадавшие из-за задержек рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", обратились в суд с требованием компенсировать 869 тысяч рублей, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Алексей Михальчик.

"Этот иск является первым иском, поданным в интересах пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", — уточнил адвокат.

Он пояснил, что к нему обратилась семья с ребенком. "Они сутки провели в аэропорту. Ситуация осложнялась тем, что мать страдает серьезной болезнью и вынуждена принимать редкие и дорогостоящие лекарства. Они стали заканчиваться, они подняли панику и через сутки их отправили домой", — сказал адвокат.

По мнению Михальчика, положение людей было "серьезным и травмирующим", поэтому они решили обратиться в суд. "Иск подан в Подольский городской суд, надеюсь, скоро он будет принят к производству", — добавил он.

Адвокат настаивает на компенсации морального ущерба в размере 150 тысяч рублей и ущерба в рамках Монреальской конвенции, к которой присоединилась Россия, на сумму 719 тысяч рублей.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом.

К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярными рейсами "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.