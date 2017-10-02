В Красноярском крае водитель сбил трех человек на пешеходном переходе

КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. Водитель на иномарке сбил насмерть трех человек, в том числе двух детей, на пешеходном переходе в городе Шарыпово Красноярского края, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

"За рулем Mitsubishi находился 25-летний парень, который сбил на пешеходном переходе мужчину и двоих детей, по предварительным данным, девочку 6-7 лет, мальчика 11 лет. Водитель задержан. Установлено, что за год он 18 раз привлекался за различные административные нарушения — тонировка, превышение скорости и другие", — сказал Юрченко.

По его словам, водитель не пытался скрыться с места ДТП. В настоящее время там работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.