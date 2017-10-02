На Ставрополье вынесли приговор "оптовому поставщику" наркотиков

ПЯТИГОРСК, 2 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд на Ставрополье приговорил к 16 годам колонии и штрафу мужчину, который организовал поставку синтетических наркотиков из стран Юго-Восточной Азии в Россию, сообщает управление ФСБ по краю.

"Установлено, что Сергей Шурыгин являлся одним из членов преступной группы, осуществляющей распространение на территории России крупных партий синтетических наркотиков. По полученным данным, наркотики поступали на территорию России контрабандным способом из стран Юго-Восточной Азии", — говорится в сообщении.

Сбыт осуществлялся через так называемые "закладки" по всей территории Ставропольского края и соседних регионов, добавлено в сообщении. "Шурыгин в указанной группе выполнял роль "оптового поставщика", "оператора", а также отвечал за регулярную поставку крупных партий синтетических наркотиков на территорию Ставропольского края", — уточняет УФСБ.

По данным ведомства, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю было обнаружено и изъято синтетическое наркотическое вещество общей массой 493,27 грамма, заказанное Шурыгиным для дальнейшего распространения.

"Ленинский районный суд Ставрополя приговорил Шурыгина к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей", — сообщает УФСБ.