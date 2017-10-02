На Ставрополье вынесли приговор "оптовому поставщику" наркотиков

ПЯТИГОРСК, 2 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд на Ставрополье приговорил к 16 годам колонии и штрафу мужчину, который организовал поставку синтетических наркотиков из стран Юго-Восточной Азии в Россию, сообщает управление ФСБ по краю.
Сбыт осуществлялся через так называемые "закладки" по всей территории Ставропольского края и соседних регионов, добавлено в сообщении. "Шурыгин в указанной группе выполнял роль "оптового поставщика", "оператора", а также отвечал за регулярную поставку крупных партий синтетических наркотиков на территорию Ставропольского края", — уточняет УФСБ.
"Ленинский районный суд Ставрополя приговорил Шурыгина к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей", — сообщает УФСБ.