Суд в Москве арестовал выходцев из Дагестана, готовивших теракты

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы заключил под стражу двух подозреваемых в подготовке терактов, действовавших по заданию эмиссаров запрещенной организации "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости представитель суда.

"По ходатайству следователя ФСБ суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября. Обвиняемые — Магомедхабиб Гаджиев и Нурлан Махсудов", — сказали в суде.

Нурлан Махсудов 1994 года рождения и Магомедхабиб Гаджиев 1995 года рождения подозреваются в преступлении, предусмотренном частью второй статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации, запрещенной в РФ), частью второй статьи 222 и частью второй статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение оружия и взрывчатки).

По данным ФСБ, экстремисты планировали совершить серию терактов в людных местах, используя начиненные гвоздями бомбы. В ходе спецоперации были задержаны все члены ячейки. При обыске у террористов силовики изъяли самодельные взрывные устройства большой мощности, два пистолета ПМ и гранаты РГД-5.

Согласно информации спецслужбы, террористической ячейкой руководили иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали выходцы с Северного Кавказа, которые "являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата"".

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, задержанные – два братья, уроженцы Дагестана, 19 и 22 лет. В Москве они работали сторожами на стройке жилого комплекса. Как рассказал агентству сотрудник комплекса, задержанные практически не появлялись на объекте и избегали общения с местными работниками.

*Запрещенная в России террористическая организация