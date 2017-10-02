РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудник ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" Минтруда РФ выписал с 2010 по 2017 годы за взятки около 10 тысяч справок об инвалидности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
Он добавил, что на основании этих справок граждане незаконно получали денежные компенсации из Пенсионного фонда РФ. По словам источника, обвиняемый с целью сокрытия преступлений передавал часть получаемых денег руководителю ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" Минтруда РФ, его заместителю, а также другим сотрудникам учреждения.
"В период с 1 июля 2013 года по 14 апреля 2017 года руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" Минтруда РФ неоднократно получал от своего подчиненного лично и через посредников взятки, частями по 300 тысяч рублей, на общую сумму не менее 3,9 миллиона рублей", — подчеркнул источник.
В настоящее время следователи и сотрудники УФСБ РФ по Ростовской области устанавливают причастных к передаче обвиняемым взяток и незаконному получению справок об инвалидности лиц. Указанная коррупционная схема была пресечена в результате проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Ростовской области следственно-оперативных мероприятий.
Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Каждому из обвиняемых грозит до 15 лет лишения свободы.