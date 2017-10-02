РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудник ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" Минтруда РФ выписал с 2010 по 2017 годы за взятки около 10 тысяч справок об инвалидности, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.

"В ходе проведенных следственных действий руководителем бюро №30 даны признательные показания о получении за период с 2010 года по настоящее время взяток в особо крупном размере за незаконное установление инвалидности. По предварительным данным следствия, им оформлено около 10 тысяч справок об инвалидности", — пояснил источник.

Он добавил, что на основании этих справок граждане незаконно получали денежные компенсации из Пенсионного фонда РФ. По словам источника, обвиняемый с целью сокрытия преступлений передавал часть получаемых денег руководителю ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" Минтруда РФ, его заместителю, а также другим сотрудникам учреждения.

"В период с 1 июля 2013 года по 14 апреля 2017 года руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" Минтруда РФ неоднократно получал от своего подчиненного лично и через посредников взятки, частями по 300 тысяч рублей, на общую сумму не менее 3,9 миллиона рублей", — подчеркнул источник.

По информации СУ СК РФ по региону, обвиняемыми по данному уголовному делу проходят трое должностных лиц. По версии следствия, справки об инвалидности незаконно получили жители как Ростовской области, так и других регионов РФ.

В настоящее время следователи и сотрудники УФСБ РФ по Ростовской области устанавливают причастных к передаче обвиняемым взяток и незаконному получению справок об инвалидности лиц. Указанная коррупционная схема была пресечена в результате проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Ростовской области следственно-оперативных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Каждому из обвиняемых грозит до 15 лет лишения свободы.