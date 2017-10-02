СК возбудил дела по факту нападения на пограничника в Курской области

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следователи после нападения на пограничника в Курской области возбудили уголовные дела о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконном обороте оружия", сообщили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что российский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися проникнуть из Курской области на территорию Украины — один нападавший задержан, второй взорвал себя. Инцидент произошел в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области, который граничит с Сумской областью Украины. О мотивах нападавших пока ничего не сообщается.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст.ст. 222 и 222.1 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении.

"Для расследования уголовного дела создана следственная группа, куда вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты и поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления", — отметили в ведомстве.

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, планируется предъявление ему обвинения. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — добавили в СК РФ.