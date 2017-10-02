Жители Магаданской области готовят коллективный иск в суд против "ВИМ-Авиа"

МАГАДАН, 2 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданские пассажиры "ВИМ-Авиа" намерены судиться с авиакомпанией и сейчас готовят коллективный иск в суд, сообщила РИА Новости пассажирка рейса Москва — Магадан за 23 сентября Энжелина Шлякис.
Она пояснила, что магаданские пассажиры, считающие себя пострадавшими от деятельности компании "ВИМ-Авиа", обратились в региональное управление "Роспотребнадзора" за помощью. Они просят ведомство представлять их интересы в суде.
В свою очередь, исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Магаданской области Ирина Коваленко сообщила РИА Новости, что все пассажиры "ВИМ-Авиа", чей рейс надолго задержали, имеют право на компенсацию.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.