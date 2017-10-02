Задержанные в Москве сторонники ИГ* вели себя тихо, рассказал очевидец

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Задержанные на севере Москвы боевики террористической организации "Исламское государство"*, работавшие сторожами на стройке жилого комплекса, практически не появлялись на объекте и избегали общения с местными работниками, рассказал в понедельник РИА Новости сотрудник комплекса.

По данным ФСБ, экстремисты планировали совершить серию терактов в людных местах, используя начиненные гвоздями бомбы.

"Они вели себя тихо, старались не привлекать к себе внимания. Уходили куда-то в девять утра, возвращались ближе к ночи. Были скрытные, ни с кем не общались. Тут за будкой, во дворах, есть турники и штанга, иногда занимались спортом. Недавно кто-то ограбил нашу бытовку, приходим к ним с претензией, в ответ услышали "мы днем не охраняем", — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, силовики задержали террористов в ночь с пятницы на субботу.

"Где-то в час ночи мы спросонья услышали шум, но высовываться не стали: подумали, что братья выясняют между собой отношения. Выстрелов не слышали, все произошло очень быстро. Легли спать, утром просыпаемся — сетка около забора разрезана, чернозем вытоптан", — добавил рабочий.

В ходе спецоперации были задержаны все члены ячейки, отмечали в ФСБ. При обыске у террористов силовики изъяли самодельные взрывные устройства большой мощности, два пистолета ПМ, гранаты РГД-5, средства связи и компоненты для изготовления взрывчатки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, задержанные – два брата, уроженцы Дагестана, 19 и 22 лет.