В Самаре разбился легкомоторный самолет

САМАРА, 2 окт — РИА Новости. Легкомоторный самолет упал в Волгу в Самаре, пострадавших нет, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Сегодня около 11.00 мск в судовой ход акватории Волги в районе спуска Челюскинцев Октябрьского района Самары упал легкомоторный самолет. На борту находилось два человека, оба живы", — говорится в сообщении.

По данным следствия, пилот пытался совершить взлет с воды и левым винтом ударился о воду повредив фюзеляж. На месте работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Проводится проверка.