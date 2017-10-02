В центре Москвы при пожаре спасли пять человек

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пять человек спасены при пожаре в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

По предварительным данным ведомства, возгорание произошло по адресу Волгоградский проспект, дом 1, строение 2, в подвале трехэтажного административного здания.

"Незамедлительно к месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения. В ходе проведения разведки и тушения пожара с помощью трехколенной лестницы из здания были спасены пять человек", — говорится в сообщении.

По данным столичного главка МЧС, возгорание было локализовано в 14.57. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Пожарные уточняют площадь возгорания.