В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт из-за сообщения о "минировании"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за сообщения о "минировании", проводится проверка, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

"В дежурную часть поступил анонимный звонок о том, что в аэропорту заложена бомба. Аэропорт эвакуировали. Сейчас проводятся мероприятия по выявлению взрывного устройства", — сказал заместитель прокурора транспортной прокуратуры Тимур Драев.

Он добавил, что также аноним сообщил о заложенной бомбе на одном из вокзалов в Нижегородской области, не уточнив, на каком именно. Эвакуированы Московский вокзал и вокзал на станции Сортировочная в Нижнем Новгороде, а также в Дзержинске и Арзамасском районе Нижегородской области.

Драев сообщил, что анонимный звонок поступил примерно в 12.00 мск. В настоящее время на всех объектах продолжаются поисковые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в понедельник около 10.00 мск поступили анонимные звонки о взрывных устройствах в нескольких школах города и ряде административных зданий, в том числе на территории нижегородского кремля, где находятся здания регионального правительства, администрации Нижнего Новгорода и законодательного собрания.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.