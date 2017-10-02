В Нижнем Новгороде эвакуировали вокзал из-за звонка о "минировании"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Эвакуация пассажиров из здания железнодорожного Московского вокзала прошла в понедельник в Нижнем Новгороде из-за анонимного звонка, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО.

"Сотрудники полиции проводят проверку на Московском вокзале после анонимного звонка. Люди из здания эвакуированы", — сказал собеседник агентства, не уточняя деталей.

Ранее сообщалось, что из-за анонимных звонков в Нижнем Новгороде эвакуированы ряд школ и административных зданий на территории кремля.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.